Borsa: Milano migliora (+1,5%) con banche e energia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Migliora Piazza Affari (+1,5%) nel pomeriggio, come le altre principali Borse europee, con energia e banche a sostenere il listino principale e pochi titoli in rosso. Tra le banche le migliori sono Bper (+3,1%), Unicredit (+2,5%) e Banco Bpm (+21,%), con lo spread Btp-Bund sostanzialmente stabile, a 199,3 punti e il rendimento del decennale italiano che continua a salire, al 2,942%. Tra i petroliferi spicca Eni (+3,3%) e va bene l'impiantistica di Tenaris (+1,8%), mentre è in netta perdita Saipem (-2,5%). Tra le assicurazioni brilla Unipol (+3,1%). Tra i titoli particolarmente in forma ci sono Iveco (+2,5%) e tra le utility Terna (+2,3%) e Enel (+1,8%). Bene Poste (+1,7%). In positivo le auto, da Stellantis (+1,5%) a Ferrari (+1,2%). Male tra le banche d'investimento Banca Generali (-1,3%), i farmaceutici, da Recordati (-0,4%) a Diasorin (-0,1%) e Atlantia (-0,1%). Rally per Mfe (Mediaforeurope) coi conti del trimestre, sia per le azioni Mfe A (+5,7%) che Mfe B (+5,5%). Fuori dal listino principale corsa di Trevi (+15,6 e Pierrel (+13,6%) e tonfo per Bioera (-5,8%). (ANSA).