Borsa: Milano migliora (+0,8%), bene banche e petroliferi

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Migliora leggermente Piazza Affari (+0,8%) nel primo pomeriggio con petroliferi e banche in cima al listino principale, alla vigilia dei ballottaggi per le amministrative in alcuni grandi centri del Paese e nella prima giornata in cui l'obbligo del green pass entra in vigore per i lavoratori sia pubblici che privati. Molto bene i petroliferi, col greggio i rialzo (wti +0,8%) a 81,9 dollari l'oncia e il brent a 84,8 dollari, con l'impiantistica di Tenaris in rally (+3%) e forti guadagni per Eni (+1,2%) e Saipem (+1%). In salita le quotazioni delle banche, cominciando da Banco Bpm (+2,5%), da cui si attende il piano al 2024 il 5 novembre, Intesa (+2,3%), Fineco (+1,9%), Unicredit (+1,2%). In controtendenza Bper (-0,5%). Lo spread Btp-Bund è a 103,7 punti, con il rendimento del decennale italiano allo 0,86%. Tra le banche d'affari bene Mediobanca (+1,2%) e Banca Generali (+1%). Poco mossa la paytech Nexi (+0,2%), il giorno dopo l'autorizzazione, con condizioni, da parte dell'Antitrust alla fusione per incorporazione di Sia. Guadagni decisi per Cnh (+2,8%), in rialzo le auto, da Stellantis (+1%) a Ferrari (+1,1%), nonostante i dati in calo del mercato a settembre. In fondo al listino principale Tim (-1,1%), male le utility, a iniziare da Hera (-0,8%) e A2a (-0,6%). In calo Poste (-0,7%), Atlantia (-0,6%). Tra i titoli a minore capitalizzazione tonfo per Titanmet (-3,5%), rally di Seri Industrial (+8,6%), molto bene Safilo (+3,9%). (ANSA).