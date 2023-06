Borsa: Milano, Londra e Madrid girano in rialzo

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Milano, Londra e Madrid dopo poche battute azzerano le perdite e si portano in terreno positivo anche se il 'volto' della seduta non appare ancora definito e predomina la voltailità. Piazza Affari sale dello 0,13% e sul listino principale spicca Bper Banca (+2,13%) che scavalca Tim (+2,09%). A Londra restano in evidenza i farmaceutici con Astrazeneca che sale dello 0,88% anche sei rumors sullo spinoff del business in CIna sono stati smentiti. (ANSA).