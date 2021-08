Borsa: Milano invariata dopo Wall Street, sprint di Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Appare invariata Piazza Affari dopo l'avvio contrastato dei listini Usa, con il Dow Jones (-0,15%) ed il Nasdaq (+0,15%) simmetricamente distanti dalla parità. In rialzo a 107,7 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento dei titoli decennali in crescita di 7,1 punti base, ossia il doppio rispetto agli altri titoli europei, fino allo 0,639%. Un rialzo che non frena la corsa di Banco Bpm (+3,2%), considerata come uno dei protagonisti dell'imminente stagione di acquisizioni e fusioni tra Istituti. La seguono a ruota Unicredit (+2,66%), che sta valutando lo stato di salute di Mps (+1,7%) per subentrare al Tesoro nel ruolo di azionista di riferimento, e Bper (+2,09%). Sotto pressione invece gli operatori di rete Terna (-3,6%), Snam (-3,4%) e Italgas (-2,22%), che operano in regime regolato, dopo un report degli analisti di Rbc che sostengono che gli attuali prezzi di borsa non riflettano il rischio legato alla oro attività. In calo anche Recordati (-1,69%) e Diasorin (-0,78%), in linea con l'andamento dei rivali europei. Cauti rialzi per Stellantis (+0,4%), Poste (+0,3%), Intesa (+0,23%) e Leonardo (+0,12%), analoghi ribassi per Tim (-0,44%), Prysmian (-0,35%), Enel (-0,23%) e Atlantia (-0,22%). Il cambio di segno delle quotazioni del greggio (Wti -0,06% a 67,51 dollari), tornato sotto la soglia dei 68 dollari al barile, non giova a Eni (-0,06%), mentre Saipem (+1,4%) appare bene intonata. Poco mossa la Juventus (-0,52%), che si prepara a lanciare un aumento di capitale da 400 milioni, peraltro atteso dal mercato dopo le decisioni del Cda dello scorso 30 giugno. (ANSA).