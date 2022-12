Borsa: Milano incerta, bene Saipem e Tim, giù Mps

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Prima seduta della settimana incerta per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,02% a 23.683 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,02% a quota 25.712. Passati i grandi movimenti sulle scelte delle banche centrali, gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno segnato una chiusura di poche frazioni in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Londra che è salita dello 0,4%, seguita da Parigi, Francoforte e Madrid in aumento dello 0,3%. Più cauta Amsterdam, cresciuta di un marginale 0,1%. Molto debole l'indice Rtsi in dollari del listino di Mosca che ha toccato punte di calo del 5% con il gas che ha chiuso debole in calo del 6% a 108 euro al Megawattora dopo che al Consiglio Affari Energia Ue è stato trovato un accordo politico sul price cap a 180 euro. Ancora una giornata di tensione sui titoli di Stato europei e dei Paesi 'periferici' in particolare, a partire dai prodotti italiani: il Btp a 10 anni ha chiuso con un aumento del rendimento di otto punti base al 4,35%, con lo spread a 216 'basis point' dopo una chiusura venerdì a quota 213. Da mercoledì scorso, quando è iniziata la recente fase di aumento del differenziale, lo spread è cresciuto del 17%. In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore è stato Saipem, salito del 4,4%, seguito da Tim in aumento del 4,2% in attesa che governo e azionisti trovino una soluzione sulla rete. Bene anche Nexi, Tenaris e Unipol in rialzo di oltre due punti percentuali. Deboli invece Intesa, Banca Generali, Leonardo e Fineco scesi di oltre un punto, con la volatile Mps scivolata del 3,9% a 1,87 euro. (ANSA).