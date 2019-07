Borsa: Milano in rosso con le banche

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - La Borsa di Milano (-0,33%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Piazza Affari è appesantita dalle banche e dai titoli legati al petrolio. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund a 189 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,58%. In forte calo Astaldi (-5,1%), in attesa dell'avvio di Progetto Italia da parte di Salini Impregilo (-3,2%). Vola Trevi (+10%) dopo il via libera del cda al piano di rafforzamento della società. In rosso i titoli legati al petrolio, dopo che il prezzo del greggio è sceso sotto i 57 dollari al barile. In calo Saipe (-1,7%), Tenaris (-1,4%) ed Eni (-0,8%). Seduta negativa anche per la banche con Mps (-1,8%), Ubi (-1,6%), Banco Bpm (-1%), Bper (-0,8%), Unicredit (-0,6%). In positivo Safilo (+6%), con l'interesse di EssilorLuxottica (+1,1% a Parigi) per l'acquisizione della partecipazione del 76,72% in GrandVision. In rialzo anche Snam (+1,1%), Terna (+0,8%) ed Enel (+0,6%).