Borsa: Milano in rialzo con Mediobanca e Fincantieri, ko Stm

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Piazza Affari inizia la settimana con il segno più, anche se i rotondi rialzi della mattinata sono evaporati sul finale di seduta. Sul listino milanese, dove il Ftse Mib è salito dello 0,19%, ha svettato Mediobanca (+3,5%), con gli investitori che hanno promosso il titolo dopo la vittoria in assemblea della lista del cda. Bene anche Saipem (+3,2%) ed Mps (+2,8%), oggetto di forti vendite la scorsa settimana, mentre Leonardo (+2,3%) e Fincantieri (+5,8%) hanno festeggiato l'accordo nella subacquea comunicato venerdì.

Tra i titoli migliori Enel (+2,3%), Campari (+2,1%) e Unicredit (+1,8%) mentre è colata a picco Stm (-6%), dopo che la statunitense On Semiconductor ha dato una guidance sui ricavi e gli utili del quarto trimestre inferiore alle attese. Male anche Stellantis (-1,6%) e Amplifon (-1,5%), che paga una trimestrale inferiore alle attese, con Cnh (-1,2%) ed Eni (-0,9%), che sconta il forte calo del petrolio. Fuori dal Ftse Mib corrono Buzzi (+3,7%) e Banca Ifis (+3,6%), bene Piaggio (+1,1%) in scia alla trimestrale, mentre affondano Eprice (-33%) e Mondo Tv (-9,4%). Poco mossa Tim (+0,2%) dopo la discesa in campo del fondo Merlyn. (ANSA). .