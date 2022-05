Borsa: Milano in rialzo dello 0,8% con i bancari e l'energia

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, conferma la buona intonazione dell'avvio con il il Ftse Mib che guadagna lo 0,8% a 24.065 punti. Lo spread tra Btp e Bund, sceso a 196 punti, risale e sfiora i 198 punti ma comunque è sotto i 199,5 punti dell'avvio di seduta. Poco mosso il rendimento del decennale italiano al 2,93%. In evidenza i bancari con Bper in testa (+1,8%), Intesa Sanpaolo (+1,18%), Banco Bpm (+1,15%) . Tra i migliori i titoli legati all'energia con Tenaris (+2,5%), eni (+2%) , Enel (+1,62%), Snam (+1%). Tra gli altri buon passo per Unipol (+1,61%) . Deboli Campari (-0,77%), Recordati (-0,65%), Banca Generali (-0,54%). (ANSA).