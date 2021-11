Borsa: Milano in rialzo dello 0,5% con Nexi, Banco Bpm, Eni

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Avvio di seduta di buon passo per Milano che guadagna lo 0,5% con il Ftse Mib a 27.583 punti. In luce Fineco che aggiorna i massimi e sale dell'1,33% dopo i conti. Acquisti tra gli altri su Nexi (+1,66%), Banco Bpm (+1,26%). Salgono i titoli legati all'energia con il petrolio ancora in rialzo mentre la Casa Bianca ha esortato l'Opec ad aumentare la produzione. Eni segna un +1,63%, Saipem un +1,62%.. Tra le vendite Tim (-0,97%) in attesa del cda di domani, convocato su strategia e organizzazione. Nella moda ancora una flessione per Moncler (-1,15%). Fronte risparmio negative Banca Generali (-,76%) e Mediolanum -0,65%), quest'ultima in attesa della trimestrale. (ANSA).