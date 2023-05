Borsa: Milano in calo, lo stacco cedola pesa per l'1,27%

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - La Borsa di Milano (-1%) prosegue in calo con il Ftse Mib che cede l'1%, nel giorno dello stacco della cedola da parte di 19 big, tra cui Eni, Generali, Intesa e Leonardo che provocano un impatto negativo dell'1,27%. A Piazza Affari, dove l'indice All Share cede lo 0,9%, il pagamento dei dividendi riguarda complessivamente 61 società.

Andamento positivo per le banche con Bper (+1,8%), Mps (+1,7%), Fineco (+1,4%). Bene anche le utility con A2a (+1,2%), Enel (+0,8%) e Hera (+0,3%). In ordine sparso l'energia dove sono in calo Saipem (-1%), Eni (-0,1%), quest'ultima interessata dal pagamento del dividendo, mentre sale Tenaris (+0,4%). In calo si muovono Prysmian (-1,5%) e Iveco (-1,3%). Male anche Pirelli (-0,7%) e Cnh (-0,6%). Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund sale a 184 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,25%. (ANSA). .