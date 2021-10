Borsa: Milano in calo (-0,7%), su petroliferi, non le banche

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Prosegue la seduta in calo Piazza Affari (-0,8%), in linea con la maggioranza delle altre principali Borse europee. Il forte rialzo del greggio (wti +3,1%) a 81,8 dollari al barile e il brent a 84,4 dollari, spinge i petroliferi, dall'impiantistica di Tenaris (+0,8%) a Eni (+0,9%), mentre non basta a Saipem (-0,1%). Bene tra i farmaceutici Recordati (+0,8%), non Diasorin (-2,3%). Nell'industria, con i dati sulla produzione dei primi 8 mesi che in mattinata sono stati dati in rialzo, guadagna Leonardo (+0,7%), bene per le auto Stellantis (+0,7%), non Ferrari (-0,7%), e tra i componenti sale Pirelli (+0,6%). Non sono in forma le banche, a iniziare da Banco Bpm (-1,6%), Mps (-1,1%), Intesa (-0,6%) e Unicredit (-0,3%), mentre lo spread è salito a 103,9 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,92%. In controtendenza Carige (+1,2%). Tonfo di Bff (-12,4%) e Banco Desio e Brianza (-6,2%). Male anche quelle d'affari, da Mediobanca (-1,7%) a Banca Generali (-1,2%), con l'eccezione di Banca Mediolanum (+0,7%). In fondo al listino principale Enel (-2,8%). Pesanti Amplifon (-2,6%) e Interpump (-1,8%). Male tra i semiconduttori Stm, giù Tim (-1,5%). Tra i titoli a minore capitalizzazione corsa di Immsi (+9,3%) e Seco (+5,9%), dopo l'acquisizione della tedesca Garz & Fricke. (ANSA).