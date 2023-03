Borsa: Milano in calo (-0,4%), bene Tenaris, Eni e Saipem

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Piazza Affari gira in calo a fine mattinata con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,4% a 25.812 punti. In rialzo a 192,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 6 punti al 4,11% e quello tedesco di 8,8 punti al 2,19%. Resistono in territorio positivo Tenaris (+1,45%), Eni (+1,4%) e Saipem (+1,27%), insieme a banco Bpm (+1,33%), Unicredit (+0,78%) e Intesa (+0,1%). Debole Bper (-0,91%), sotto pressione invece Mps (-4,34%), titolo peggiore del paniere. Difficoltà anche per Fineco (-2,6%), Tim (-2,75%), Leonardo (-2,56%), Italgas (-2,24%), Iveco (-2,21%) e Nexi (-2,01%). (ANSA).