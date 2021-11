Borsa: Milano in caduta (-3,3%) con Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Resta violenta la corrente di vendite sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio pesante di Wall street: sui timori della nuova variante Covid e guardando al crollo del prezzo del petrolio, la Borsa peggiore in Europa al momento è Madrid che accusa perdite attorno al 4%, seguita da Parigi e Vienna (-3,7%), con Milano che perde il 3,3% nell'indice Ftse Mib. Francoforte e Londra oscillano attorno a un calo di tre punti percentuali, mentre Amsterdam cede il 2,4%. In Piazza Affari, che si trova sui minimi di giornata a parte la scivolata della prima mezz'ora di contrattazioni, Tenaris e Unicredit sono i titoli peggiori nel paniere principale e cedono attorno ai sei punti percentuali, con Stellantis, Eni e Atlantia che perdono oltre il 5%. In tenuta Inwit e Tim, che sale dell'1% a 0,488 euro poco sotto il prezzo dell'ipotesi di Opa di Kkr, mentre corre del 9% la farmaceutica Diasorin, in prima linea nei test per l'individuazione del Covid. (ANSA).