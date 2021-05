Borsa: Milano gira in calo (-0,10%) con Enel -2%

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Enel non convince il mercato, i conti secondo gli analisti sono deboli e in Borsa il titolo paga cedendo il 2%, maglia nera e tra i cali che pesano di più, portando l'indice Ftse Mib a ripiegare in calo dello 0,10 per cento. La seduta, dopo un avvio positivo, cambia volto. Prevalgono gli ordini in vendita con Tenaris che lascia l'1,6%, Ferrari lo 0,72% e Stellantis lo 0,3 per cento. Tenta il rimbalzo ma poi torna in rosso TIm (-0,31%). Il risiko bancario sembra la sola cosa che interessa oggi al mercato: Unicredit sale dell'1,93% e Mps dell'1,29 percento. (ANSA).