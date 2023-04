Borsa: Milano giù (-0,6%) con Stellantis e Tim, tiene Bper

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Piazza Affari nei primi scambi si mostra debole, con l'indice Ftse Mib che scende dello 0,6%, facendo un po' peggio delle altre Borse europee, che viaggiano attorno alla parità in attesa di indicazioni sulla politica monetaria di Fed e Bce. A Milano pesante Stellantis, che scende del 3,3% a 16,3 euro dopo l'addio di Richard Palmer quale direttore finanziario, con la nomina di Natalie Knight a nuova vicepresidente esecutivo e Chief financial officer. In ribasso dell'1,5% Ferrari. Prosegue intanto il forte calo di Tim (-3% a 0,27 euro) dopo i particolari sulle offerte per la rete, mentre tra gli altri titoli principali Pirelli perde l'1,2%. In tenuta Bper (+0,6%), con Mps che nel paniere a bassa capitalizzazione scende dell'1,8% a 2,2 euro. (ANSA).