Borsa Milano fatica con Europa dopo Usa

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Mercati azionari del Vecchio continente molto pesanti dopo l'avvio negativo di Wall street: Francoforte è la Borsa più pessimista con un calo di tre punti percentuali, seguita da Parigi (-2,9%), Londra (-2,3%) e Madrid, in ribasso di circa due punti percentuali. In Piazza Affari, che viaggia sui minimi della giornata, male Eni in calo di oltre il 5% sotto la soglia degli otto euro, con Saipem in asta di volatilità. Ovviamente pesa il crollo del prezzo del petrolio, ma anche gruppi industriali come Leonardo (-4,3%) o bancari come Intesa (-4,4%) accusano una forte corrente di vendite. Tra i titoli principali di Milano, tengono sulla parità Ferrari, Diasorin e Nexi.