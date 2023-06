Borsa: Milano debole, Tim e Saipem le peggiori

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta negativa a Piazza Affari che ha ceduto lo 0,72% in linea con gli altri listini europei sui timori che non si allenti la stretta sui tassi alla luce dei rialzi dello 0,5% decisi dalle banche centrali del Regno Unito e della Norvegia e dello 0,25% dalla Svizzera. A zavorrare i listino sono state Tim (-2,85%), penalizzata dalla contrarietà di Vivendi alle offerte sulla rete rilanciata dal Financial Times nel giorno del cda del gruppo di tlc, e Saipem (-2,84%).

Le prese di profitto hanno penalizzato le banche: Mps -1,99%, Mediobanca -1,98% e Unicredit (-1,44%). Bene intonata Iveco (+2,67%) e in ripresa A2a (+1,42%). Ha provato e recuperare terreno rispetto al calo della vigilia Pirelli (+0,38%) è invece rimasta sotto pressione Brembo (-2,51%). Fuori dal paniere principale si sono mosse in direzione opposte Mfe A (+0,29%) e le azioni di categoria B (-1,42%) mentre Urbano Cairo ha osservato che la società dei Berlusconi non è contendibile. (ANSA). .