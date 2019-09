Borsa: Milano cresce ancora (+1,1%)

(ANSA) - MILANO, 2 SET - La Borsa di Milano (+1,1%) cresce ancora e scommette sulla formazione del nuovo governo. Prosegue in discesa lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 165 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,97%. A Piazza Affari tengono le banche e corre Mps (+5,8%). In forte rialzo Atlantia (+2,9%), bene anche Sias (+1,4%), Astm (+0,14%) e Autostrade Meridionali (+0,6%), con le voci di una intesa tra le forze politiche del nuovo governo sul tema delle concessioni. Si muovono in rialzo anche Recordati (+2%), Moncler (+1,9%), Tim (+1,5%) ed Eni (+1%). Debole Stm (-0,3%) mentre è piatta la Juve (-0,07%).