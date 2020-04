Borsa: Milano corre (+2,9%), bene Bper

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Piazza Affari appare brillante (Ftse Mib +2,9%) a metà seduta, con lo sprerad stabile sui 218 punti base. Gli acquisti si concentrano sui bancari Bper (+6,97%) Azimut (+6%), Unicredit (+5,4%), Intesa (+5,2%) e Banco Bpm (+4,74%). Sugli scudi Fca (+3,27%), sull'onda lunga della riapertura in Italia e in vista di quella negli Usa il prossimo 18 maggio. Prosegue la corsa di Eni (+2,6%), spinta dagli analisti di Lbbw e con l'inversione di rotta del greggio, che si mantiene comunque in calo ma con il Wti di nuovo sopra quota 11 dollari al barile (-14%). Acquisti anche su Saipem (+2,74%), decisamente più brillante Snam (+4,67%), con l'interesse del Governo sulle reti ribadito dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli in un'intervista. Bene anche Enel (+2,4%), più caute invece Tim (+1,65%) e Terna (+0,88%). Invariata Ferrari, penalizzata dagli analisti, prese di beneficio su Diasorin (-0,2%).