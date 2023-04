Borsa: Milano chiude ultima in Europa, scivola Stellantis

(ANSA) - MILANO, 20 APR - La Borsa di Milano (-1,1%) chiude in netto calo e indossa la maglia nera in Europa. A Piazza Affari scivola Stellantis (-5,4%), in linea con il comparto europeo dell'auto. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,3%. Il listino principale è appesantito dalle banche. Vendite su Mps (-3,6%), Unicredit (-1,8%), Banco Bpm (-1%) e Intesa (-0,4%). In controtendenza Bper (+0,3%). Seduta pesante anche per Stm (-3,7%). Male Tim (-1,6%), nel giorno dell'assemblea che ha bocciato la politica di remunerazione e con la società alle prese con le offerte per la Rete. Il calo del prezzo del petrolio impatta sui titoli energetici con Eni che cede l'1,2% e Tenaris lo 0,1%. In controtendenza Saipem (+1,5%), dopo i conti in crescita del primo trimestre e le prospettive positive. In ordine sparso le utility con le quotazioni del gas in lieve ripresa. Vendite su Hera (-1%) e A2a (-0,9%) mentre salgono Enel (+0,5%), Snam (+0,6%) e Italgas (+0,2%), quest'ultima nel giorno dell'assemblea. In luce Iveco (+1,6%) e Moncler (+1,6%). Tra i titoli a minor capitalizzazione acquisti su Ariston (+3,3%). (ANSA).