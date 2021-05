Borsa: Milano chiude sui massimi di giornata +1,1%

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - La volata, tirata insieme alle altre Piazze in Europa, si chiude per Milano con un rialzo dell'indice Ftse Mib dell'1,14% a 24.766 punti. Le trimestrali hanno spinto alcuni titoli, tra i migliori Prysmian (+4,4%), Interpump (+3,25%) e Azimut (+3,10%). A pesare di più e a sostenere il listino sono state però Intesa (+0,64%), Unicredit (+2%), Eni (+1,22%) ed Enel (+1,36%). Non ha convinto Diasorin (-0,22%) e nemmeno Inwit (-2,97%), deboli anche Pirelli (-0,6%) ed Atlantia (-0,16%). (ANSA).