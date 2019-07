Borsa, Milano chiude in ribasso -0,61% con timori su linea Fed

Roma, 5 lug. (askanews) - Chiusura in ribasso alla borsa di milano, un meno 0,61 per cento dell'indice Ftse-Mib allineato con le altre maggiori piazze europee. Anche l'azionario del Vecchio Continente accusa l'effetto "paradosso" dei dati esuberanti sul mercato del lavoro Usa, che superando le attese hanno innescato nervosismi degli investitori. Questo perché una congiuntura particolarmente positiva potrebbe compromettere lo scenario di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, con aspettative che si erano create per una manovra già su questo mese di luglio.A Piazza Affari i maggiori cali sull'indice di riferimento hanno riguardato Stmicroelectronics (-2,45%), Snam (-1,97%), Amplifon (-1,63%) e Terna - Rete Elettrica Nazionale (-1,57%). I rialzi più netti invece Saipem (+1,69%), Buzzi Unicem (+1,31%), Banco Bpm (+0,64%) e Prysmian (+0,35%).Francoforte ha chiuso al meno 0,49 per cento, Londra al meno 0,66 per cento, Parigi al meno 0,48 per cento. A metà seduta wall Street resta un calo, con un meno 0,49 per cento dell'indice Dow Jones. In calo anche l'euro, a 1,1216 dollari la valuta unica è ai minimi da oltre due settimane con il biglietto verde in risalita.