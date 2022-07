Borsa: Milano chiude in rialzo spinta da trimestrali, +2,10%

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - La Borsa di Milano chiude in deciso rialzo con il Ftse Mib in progresso del 2,10% a 22.392 punti. La spinta arriva da un'altra tornata di trimestrali positive. Eni guadagna il 5,6%, Mediobanca il 2,3%, Cnh il 5% e trascinano con se il settore energia e auto. Pirelli ha chiuso in progresso del 5,4%, Saipem del 6,33%. Cauti gli investitori su Intesa (+1,3%) mentre sulle attese per i conti che verranno svelati la settimana prossima corrono Pirelli (+5,4%) e Tim (+3,59%). Tonfo di Leonardo che cede il 7,6 per cento. (ANSA).