(ANSA) - MILANO, 02 GIU - La Borsa di Milano chiude in deciso rialzo, in una giornata in rally per le Piazze europee in scia ai dati sul lavoro negli Stati Uniti sopra le stime. Il Ftse Mib archivia l'ultima seduta della settimana con +1,85% a 27.068 punti. (ANSA).