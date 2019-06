Borsa Milano chiude in forte rialzo a +2,53%, spread giù a 243

Roma, 18 giu. (askanews) - Giornata molto positiva per la Borsa di Milano, dopo che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha parlato della possibilità di una nuova fase espansiva per la politica monetaria. Al termine delle contrattazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna +2,53% e l'All-share +2,35%.In forte calo lo spread Btp-Bund: il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi ha chiuso a 243 punti base, mentre in apertura era a quota 254.Tra i maggiori rialzi a Piazza Affari ci sono i titoli di Cnh Industrial con un +4,72%, Banca Generali (+4,02%), Unicredit (+3,78%), Saipem (+3,72%), Italgas (+3,59%), Banco Bpm (+3,49%), Ferragamo (+3,29%), Ferrari (+3,29%), Tenaris (+3,18%) e Stm (+3,09%). Nessun titolo dell'indice Ftse Mib ha terminato la seduta in ribasso.