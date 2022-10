Borsa: Milano chiude in calo, vola Mps in vista aumento

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - La Borsa di Milano (-1,27%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari, al pari degli altri listini del Vecchio continente, è stata appesantita dalle banche e dall'energia. Seduta in tensione per i titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che sale a 241 punti. In rialzo anche il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,72%, dopo aver toccato un massimo di giornata al 4,87%. Vola Mps (+10%), con la Borsa che scommette sulla riuscita dell'aumento di capitale e la chiusura del consorzio di garanzia. In calo le altre banche con Intesa (-1,2%), Bper (-0,7%), Unicredit (-0,2%), piatta Banco Bpm (+0,08%). Vendite anche sull'energia con il prezzo del petrolio in calo. Scivolano Tenaris (-4,6%) e Saipem (-4%). Male anche Eni (-1,5%). Il rialzo del prezzo del gas pesa sulle utility. L'Enel chiude con un calo dell'1,8%, A2a (-2%), Hera (-1,8%). Seduta pesante per Azimut (-5,6%) e Leonardo (-4,7%). Male anche Tim (-2,7%) mentre è debole Atlantia (-0,2%) con il titolo a 22,36 euro, sotto il prezzo dell'opa fissato a 23 euro per azione. Nel listino principale si mettono in mostra, invece, Moncler (+2,7%) e Pirelli. (ANSA).