Borsa: Milano chiude in calo, maglia nera in Europa

(ANSA) - MILANO, 07 SET - La Borsa di Milano (-0,72%) chiude in calo e indossa la maglia nera in Europa. Piazza Affari, in linea con gli altri listini del Vecchio continente, è appesantita dal calo del comparto farmaceutico con Recordati (-2,2%) e Diasorin (-2%). Con lo spread tra Btp e Bund che sale a 107 punti base il rendimento del decennale italiano allo 0,752%, registrano una performance negativa le banche. Vendite per Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,3%) e Intesa (-0,8%). Unicredit (-0,7%), mentre proseguono a ritmo serrate le trattative per le nozze con Mps (-1%). In controtendenza Fineco (+1%) che chiude il mese di agosto con una raccolta totale in crescita del 56% su base annua. In calo il comparto dell'auto con Cnh (-1,9%) e Stellantis (-0,9%) e Ferrari (-0,2%) mentre sono piatte Pirelli (+0,04%) e Brembo (-0,08%). Soffrono anche le utility con A2a (-1,9%), Enel (-1,6%), Hera (-1,4%) e Italgas (-1%). In ordine sparso i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio in calo. Saipem cede lo 0,9%, piatta Eni (-0,04%) mentre è rialzo Tenaris (+0,7%). Concludono le contrattazioni in rialzo Moncler (+1,2%) e Nexi (+0,4%). (ANSA).