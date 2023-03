Borsa: Milano chiude in calo con le banche e l'energia

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - La Borsa di Milano (-0,16%) chiude in calo appesantita dall'energia e dalle banche, in linea con gli altri listini europei. Lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 4,05%. A Piazza Affari scivolano Saipem (-3,4%) e Banco Bpm (-3%). Tra gli altri titoli legati al petrolio sono in calo Tenaris (-2,2%) e Eni (-0,2%). Vendite sugli istituti di credito con Bper che cede l'1,8%, Unicredit (-1,6%), Intesa (-1%) e Mps (-0,9%). Nel listino principale soffrono anche Diasorin (-2,5%) e Nexi (-2%). Vola Inwit (+5%), dopo i rumors secondo cui Ardian, azionista forte insieme a Vantage Tower, sarebbe in una fase iniziale per la valutazione di un`offerta. Corre Terna (+2,7%), con gli analisti che promuovono i conti del 2022 e alzano il target price della società. Si mettono in mostra anche Snam e Stm (+1,7%) e Amplifon (+1,6%). Andamento positivo per le utility mentre il gas rialza la testa. Iren guadagna il 2,2%, dopo i risultati dell'anno scorso e il nuovo piano industriale, A2a (+1,3%), Hera (+0,5%). Chiusura positiva anche per Tim (+0,4%), alle prese con le due offerte per la Rete. (ANSA).