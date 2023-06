Borsa: Milano chiude con l'Europa in rally, svetta Saipem

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Ultima seduta della settimana di slancio per la Borsa di Milano con le Piazze europee in rally in scia al dato sul lavoro negli Stati Uniti sopra le stime. A Piazza Affari (Ftse Mib +1,85% a 27.068 punti) corre più di tutti, Saipem (+5,64%). A seguire Iveco (+4,1%) e Moncler (+4,01%). Tra i bancari, ancora una volta acquisti su Mps (+3,6%). Deboli invece Inwit (-0,25%) e Campari (-0,12%). Fuori dal paniere principale Autogrill sale dell'1,87% a 6,76 euro sopra al prezzo di 6,33 euro all'indomani del termine dell'offerta di acquisto e scambio di Dufry per il delisting. (ANSA).