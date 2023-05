Borsa: Milano chiude cauta con le utility, svetta Stm

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Piazza Affari (+01,4%, Ftse Mib a 27.235 punti) chiude all'insegna della cautela con il rialzo del resto dei listini europei più sostenuto anche grazie agli spiragli sul debito Usa. Sul listino milanese incidono le utility con le vendite su A2a (-4%), Hera (-3,8%) e Italgas (-2,6%). In recupero, invece, i bancari con l'unica eccezione di Mps che lascia sul terreno il 2,6%. Acquisti a piene mani su StMicroelectronics (+3,54%) in scia al settore. Sale poi Saipem (+3,34%) dopo nuovi ordini per circa 850 milioni di dollari. Tra i migliori anche Stellantis (+2%) e Iveco Group (+1,7%) e Banco Bpm (+1,4%) . (ANSA).