Borsa, Milano chiude a +2,4%, spread sotto i 200 punti

Roma, 3 lug. (askanews) - Milano ha chiuso la seduta di oggi in decsio rialzo. L'indice Ftse Mib ha messo a segno un guadagno del 2,4% chiudendo a 21.905,34 punti. Piazza affari è stata la migliore in Europa dopo che la Commissione europea ha deciso di non aprire la procedura di infrazione per debito eccessivo. In particolare sono andati molto bene i titoli bancari con lo spread che si è portato sutto i 200 punti chiudendo a 202 punti e un rendimento sul titolo decennale italiano a 1,63% ai minimi da fine 2017.Tra i titoli migliori Ubi Banca che ha guadagnato oltre il &% come anche Banco Bpm, Unicredit +5,35% e Intesa Sanpalo +5%. Positiva anche Atlantia che guadagna il 2,5% nonostante le nuove frizioni con uil governo sulla concessione.