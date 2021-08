Borsa: Milano chiude a -1,6% ma recupera dai minimi

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - La Borsa di Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in ribasso la seduta ma recupera dai minimi. L'indice Ftse Mib oscilla sul finale e si ferma in calo dell'1,6% a 25.933 punti. I titoli dell'energia frenano la caduta del listino: Enel ha guadagnato lo 0,79%, bene anche Italgas (+1,39%), Terna (+0,7%), Hera (+0,5%) e A2A (+0,3%). Tonfo invece per il lusso e i titoli auto. Moncler maglia nera con un calo del 6,12%, pesanti anche Stellantis (-3,5%) e tutta la galassia con Cnh che lascia il 3,9%, Exor il 3,46% e Ferrari il 2,8 per cento. Tra i peggiori anche Eni (-2,8%). (ANSA).