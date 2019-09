Borsa Milano chiude a -0,25%, lo spread in calo a quota 159

Roma, 3 set. (askanews) - Martedì negativo per la Borsa di Milano. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -0,25% e l'All-share -0,33%. Lo spread Btp-Bund continua invece a diminuire e in chiusura dei mercati è a quota 159 punti base, mentre questa mattina in apertura era a 166.Le performance migliori sono state realizzate da Bper Banca con +1,67%, Prysmian con +1,11 %, Fca con +0,88%, Azimut Holding con +0,77%, Amplifon con +0,68%, Ferrari con +0,66%, Mediobanca con +0,57%, Telecom con +0,56%, Terna con +0,52% e Nexi con +0,29%.Tra i maggiori ribassi Cnh Industrial con -3,46%, Juventus con -2,84%, Tenaris con -2,54%, Saipem con -2,42%, Leonardo con -2,17%, Moncler con -1,66%, Finecobank con -1,36%, Stm con -1,31%, Italgas con -1,15% ed Eni con -0,80%.Giornata negativa anche per le Borse europee. Francoforte segna -0,36%, Parigi perde lo 0,49% e Londra è in ribasso dello 0,19%.