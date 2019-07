Borsa: Milano chiude a -0,04%,giù Fineco

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - Chiusura poco variata per Piazza Affari (Ftse Mib -0,04% a 21.976 punti), tra scambi piuttosto fiacchi, per 1,77 miliardi di euro di controvalore, in una seduta interlocutoria, in vista degli appuntamenti della Fed di mercoledì. Il presidente Jerome Powell sarà infatti ascoltato dal Congresso Usa prima della diffusione dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed. Il rialzo finale dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 215 punti non ha aiutato i bancari, a partire da Fineco (-3,6%), di cui Unicredit (-1,77%) ha annunciato a borsa chiusa l'avvio della cessione del 18,3% ancora in portafoglio. Giù anche Banco Bpm (-2,53%) e Ubi (-1,53%), invariata invece Mps. Balzo di Pirelli (+3,06%), grazie al rialzo del prezzo obiettivo e al miglioramento della raccomandazione degli analisti di JpMorgan. Bene Juventus (+2,45%) e Tenaris (+2,23%), favorita insieme a Saipem (+1,68%) dal rialzo delle quotazioni del greggio (Wti +0,4%). Acquisti anche su Italgas (+1,26%) e Snam (+0,96%).