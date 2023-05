Borsa: Milano cede lo 0,63% in un clima semifestivo

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Piazza Affari peggiora (-0,63%) in un clima semi-festivo per la chiusura di Londra e di altri listini europei, ma soprattutto senza Wall Street anch'essa chiusa per festività. Fanno poco meglio Francoforte (+0,11%) e Parigi (+0,06%) mentre l'accordo sull'innalzamento del tetto del debito Usa aiuta i titoli di Stato pur in un mercato cn scambi ridotti.

Il Bund tedesco a 10 anni vede abbassarsi il rendimento al 2,48%, il Btp Italiano al 4,33% con l'effetto di far risalire leggermente lo spread a 184 punti base. Monte dei Paschi ha ridimensionato il rialzo (+1%) e Banco Bpm (-1,88%) e Mediobanca (-1,58%) guidano ora i cali dopo i recenti guadagni. Prysmian (-1,19%) risente invece del prossimo cambio della guardia, in parte atteso, alla guida del gruppo col capital market day in agenda a ottobre. (ANSA). .