Borsa: Milano cauta aspettando Rousseau

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Piazza Affari si mantiene cauta (Ftse Mib -0,3%) in attesa del voto della piattaforma Rousseau sul governo tra il M5s ed il Pd. Accelera Prysmian (+2%), sulle prospettive di un'accelerazione dello sviluppo delle reti telefoniche, mentre sono oggetto di prese di beneficio Atlantia (-0,13%), Astm (-1,42%), e Sias (-2,19%) a differenza di Autostrade Meridionali (+0,33%) dopo la corsa della vigilia, con la conferma che sulle concessioni ci sarà solo una revisione e non un ritiro. Lo spread in calo a 162 punti favorisce Mps (+2,65%), spinta anche da ipotesi di un'accelerazione nella ricerca di una soluzione per consentire l'uscita del Tesoro dall'azionariato, prevista entro il 2021. Positive Bper (+0,84%) e Mediobanca (+0,2%), mentre riducono il calo Ubi (-0,44%), Banco Bpm (-0,47%) e Intesa (-0,45%) e Unicredit (-0,1%) si avvicina alla parità. Lo scivolone del greggio (Wti -2,32%) frena Saipem (-0,9%) ed Eni (-0,6%). Cauta Mediaset (-0,5%) alla vigilia dell'assemblea straordinaria sul riassetto.