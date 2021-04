Borsa: Milano cauta a +0,2%, in evidenza Saipem

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Piazza Affari si muove in cauto rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a a 24.793 punti. Un clima che accompagna un po' tutti i listini del Vecchio Continente all'indomani delle minute della Fed in cui viene sottolineato che la crisi sanitaria continua a porre considerevoli rischi e che ci vorrà tempo per centrare gli obiettivi su prezzi e lavoro. In rialzo Saipem (+2,64%), Amplifon (+1,63%), Inwit (+1,15%) e Moncler (+1,09%), con Jefferies che ha confermato la raccomandazione 'hold' ma ha alzato il prezzo obiettivo a a 55 euro mentre nel settore Armani valuta un partner italiano. Vendite su Mediolanum (-1%), Leonardo (-0,92%), Tim (-0,72%). Nel credito flettono Unicredit (-0,88%), Mediobanca (-0,62%), Banco Bpm (-0,7%). Piatta Creval a 12,15 euro e quindi sopra i 10,5 euro dell'opa del Credit Agricole. Poco mossa Mps (-0,4%) dopo il deposito delle motivazioni della sentenza su Profumo e Viola. Lo spread tra i Btp e Bubd cala sotto i 100 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. (ANSA).