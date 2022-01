(ANSA) - MILANO, 31 GEN - La Borsa di Milano apre in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei, dopo il voto per il Quirinale con l'elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Il primo indice Ftse Mib avanza dell'1,84% a 27.055 punti. (ANSA).