(ANSA) - MILANO, 13 SET - Piazza Affari apre in calo la seduta con il Ftse Mib che cede lo 0,29% a 28.498 punti . Tra i peggiori si porta Stm (-1,05%) insieme a Cnh (-1,4%). Tra i pochi titoli in terreno positivo in luce Bper (+0,9%) e Intesa Sanpaolo (+0,2%). (ANSA).