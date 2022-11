(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Avvio in calo per la Borsa di Milano con il Ftse Mib che cede lo 0,3% a 23.423 punti. Sul listino milanese si nota lo scivolone di Bper (-3,3%) e Mps (-2,6%) mentre contrastano il calo gli acquisti sulle banche con Intesa in rialzo dello 0,69%, Unicredit dello 0,39% e Nexi dello 0,4% e su Tim (+0,2%). Pesa il calo di Enel (-0,94%). (ANSA).