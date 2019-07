Borsa: Milano accelera, banche in luce

(ANSA) - MILANO, 4 LUG - Piazza Affari accelera a fine mattinata (Ftse Mib +0,6%), spinta dallo spread tra Btp e Bund assestato a 202 punti. In luce i bancari da Mps (+8,7%) a Creval (+5,93%), da Ubi (+4,89%) a Unicredit (+3,9%), che ha ceduto un pacchetto da 24,5 milioni di Npl in Bosnia. Occhi anche su Banco Bpm (+2,7%), Bper (+2,75%) e Intesa (+2%). Sprint di Salini Impregilo (+5,4%), in vista della definizione del piano per il salvataggio di Astaldi (-1,2%). Segno meno invece per Leonardo (-1,47%), Campari (-1,4%) e Juventus (-1%). Più caute Terna (-0,7%) e Italgas (-0,5%). Gira in positivo Fca (+0,3%) mentre conferma il rialzo Mediaset (+0,7%), che ha ricevuto un atto di citazione da Vivendi (-0,36% a Parigi), riguardante il contenzioso sulla partecipazione in assemblea e il voto maggiorato. In calo Edison (-2%) che ha ceduto la divisione E&P a Energean Oil and Gas (+9,27% a Londra).