Borsa: Milano (-2%) lima perdite con Europa in attesa Usa

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - I mercati azionari del Vecchio continente provano ad allentare la fortissima tensione della mattinata in attesa dell'avvio di Wall street, i cui futures sono incerti. La Borsa peggiore è quella di Parigi che cede il 2,2%, seguita da Francoforte e Madrid (-2,1%), con Amsterdam e Milano che perdono due punti percentuali dopo che Piazza Affari ha sfiorato in corso di seduta un calo del 4 per cento. Londra scende dell'1,3% e il listino di Mosca, dopo aver oscillato su perdite tra il 3 e il 4%, si è portato su un calo poco superiore al punto percentuale. Petrolio, oro ed euro sono piuttosto calmi, con il gas naturale che sul mercato europeo quota sugli 80 euro al Megawattora, in aumento del 4% rispetto alla chiusura di venerdì. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è in ribasso a 167 punti base rispetto ai 171 dell'avvio di giornata, con il prodotto del Tesoro che segna un tasso in oscillazione attorno a quota 1,9%. In Piazza Affari, dove gli operatori come su tutti i mercati sono stretti tra crisi ucraina e rischio di rialzo dei tassi, i titoli peggiori tra quelli a elevata capitalizzazione sono Iveco e Unicredit, in calo di quattro punti percentuali, mentre al contrario Snam viaggia controcorrente in rialzo dell'1%. (ANSA).