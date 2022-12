Borsa: a Milano (+1,66%) svettano Eni e Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Piazza Affari termina un seduta positiva (+1,66%) insieme alle altre borse europee anche grazie all'andamento di Wall Street. I mercati hanno beneficiato dell'effetto dei risultati superiori alle attese di aziende del calibro di FedEx e Nike e si sono lasciati alle spalle i timori provocati martedì dall'inversione di rotta della politica monetaria espansiva della Bank of Japan. Eni (+3,55%) e Saipem (+3,48%) campeggiano in vetta al listino principale in una buona giornata per i petroliferi con le quotazioni del greggio in rialzo. Guadagna oltre il 2% Tim (+2,23%) alla vigilia di un nuovo incontro fra governo e azionisti sulla rete. Nessun titolo tra i big termina invece col segno meno. Fuori dal Ftse Mib, acquisti su Mps (+3,95%) (ANSA).