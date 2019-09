Borsa: Milano (+1,58%) brinda a governo

(ANSA) - MILANO, 4 SET - La Borsa di Milano festeggia la formazione del nuovo governo con un rialzo dell'1,58% e indossa la maglia rosa in Europa. Sin dai primi scambi, con il Ftse Mib oltre l'1%, si è intuito che a Piazza Affari c'era un clima di ottimismo. Buone notizie anche sul fronte dello spread tra Btp e Bund che in mattinata tocca il minimo di seduta (146 punti) per poi chiudere in netto calo a 148 punti, il rendimento del decennale italiano aggiorna il minimo storico allo 0,80%. In forte rialzo le banche con Mps (+3,4%), Banco Bpm (+2,9%), Unicredit (+2,1%), Ubi (+1,6%) e Intesa (+1,3%). Il nuovo governo è salutato positivamente anche dalle concessionarie autostradali con Atlantia (+5,9%) che torna ai livelli antecedenti a quelli del crollo del ponte Morandi. Bene anche Sias (+2%) e Astm (+0,8%). In rialzo Mediaset (+1,3%), nel giorno dell'assemblea che ha dato il via libera alla fusione con Mediaset Espana (+1,8%) e alla nascita della Holding Mfe. Balzo in avanti anche per Pirelli (+6,4%).