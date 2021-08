Borsa: Milano (+0,9%) avanza ancora con Bper e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - La Borsa di Milano (+0,9%) avanza ancora e guida i listini europei. A Piazza Affari sugli scudi Bper (+6%) e Banco Bpm (+5,1%) per gli effetti delle semestrali. Ben intonate anche Pirelli (+4,7%), con i ricavi in forte aumento, e Unipol (+3,1%) che risente positivamente dei risultati della prima parte dell'anno e del ritorno della cedola. Lo spread tra Btp e Bund sale a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%. Nel listino principale marciano in rialzo anche Fineco (+2,8%), Intesa, Mediobanca (+1,1%) e Carige (+1,9%). In positivo Unicredit (+0,3%), alle prese con una possibile matrimonio con Mps (-0,4%). Bene Stellantis (+2,4%) e Atlantia (+1,5%). Debole Cattolica (-0,2%), dopo i conti. Si mostra tonica Dea Capital (+1,5%), con l'acquisto di una quota di minoranza di Nova Re, quest'ultima sospesa e con un rialzo teorico del 18%. (ANSA).