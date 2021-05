Borsa: Milano +0,7%, bene Stellantis, riduce calo Unicredit

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Piazza Affari consolida il rialzo al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,7%) pur con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 115 punti secchi, con il rendimento dei titoli decennali in risalita all1,023%. Avanza Amplifon (+2,12%), mentre riduce la corsa Nexi (+1,8%), che sta valutando un'acquisizione in Grecia. Seguono Stellantis (+1,7%), con la conferma della raccomandazione di acquisto di Goldman Sachs, e Ferrari (+1,5%). Acquisti anche su Enel (+1,35%), Tenaris (+1,22%), Leonardo (+1,11%) e Tim (+1,06%). Bene A2a (+1,1%), mentre azzera il rialzo Diasorin (-0,03%), che ha messo a punto un nuovo test per individuare tutte le varianti in circolazione del Covid 19. Dimezza il calo Unicredit (-0,45%), più debole nella mattinata per il taglio della raccomandazione degli analisti di Banca Akros e all'indomani della mancata proroga del Governo agli incentivi per le fusioni tra banche. Tiene Intesa (+0,13%), mentre si conferma il rimbalzo di Banco Bpm (+0,85%) e Bper (+1,1%). Fiacca Mps (-0,16%), deboli Buzzi (-1,2%), Atlantia (-0,4%), Azimut (-0,43%) e Banca Generali (-0,56%). Accelera Eni (+0,9%) insieme al greggio (Wti +1,4% a 62,79 dollari al barile), cauta invece Saipem (+0,4%). In arrivo la trimestrale della Juventus (+0,4%). (ANSA).