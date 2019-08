Borsa: Milano +0,7%, bene Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Piazza Affari si smuove dal torpore della prima mattinata e mette a segno un rialzo dello 0,7% a 20.776 punti. Contrastate dopo la semestrale Banco Bpm (+6,67%), spinta anche dalle raccomandazioni di diversi analisti, e Unicredit (-2,88%). Effetto conti anche per Creval (+2%). Positiva Bper (+3,8%), il cui Cda ha approvato la fusione con Unipol Banca, che presenta i conti a mercati chiusi. Bene anche Poste (+2,55%), nonostante il rialzo dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 204,8 punti. Invertono la rotta Saipem (+0,41%) ed Eni (+0,55%) nonostante il calo del greggio (Wti -0,3%). Pochi i segni meno, limitati a Fineco (-0,16%) e Campari (-0,1%). Bene Fca (+2%), Ferrari (+2,32%) e Pininfarina (+1,5%), in linea con l'andamento dei titoli del settore in Europa dopo le rassicurazioni della casa Bianca sui dazi, tema rilevante anche per il settore dei microprocessori in cui opera Stm (+2,36%). Congelata al ribasso Bio-On (-7,37% teorico) su Aim, il mercato alternativo dei capitali di Piazza Affari.