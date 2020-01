Borsa: Milano +0,6%, bene Atlantia

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Piazza Affari accelera (Ftse Mib +0,65%) confermando il primato in Europa dopo una mattinata debole a seguito dell'attacco dell'Iran alle basi Usa in Iraq. In luce Atlantia (+4,2%), spinta da ipotesi di un accordo con il Governo sulle tariffe e sugli investimenti autostradali e in attesa del piano industriale di Aspi. Bene anche Italgas (+2,16%), con l'ondata di freddo che colpisce il Paese. Sotto pressione Tim (-2%), mentre riduce il calo Fca (-0,57%), che sconta l'esposizione in Turchia dove vengono prodotti veicoli con marchio Fiat. Lo spread di nuovo a 162 punti avvantaggia Banco Bpm (+1%), che inverte la rotta insieme a Unicredit (+1,3%) e Intesa (+0,6%). Piatta Stm, che risale dopo il taglio a 'neutral' della raccomandazione di Goldman, che ha ridotto anche il prezzo obiettivo. Acquisti su Pirelli (+2,6%), debole As Roma (-2,19%).