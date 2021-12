(ANSA) - MILANO, 31 DIC - Avvio in calo per le Borse di Londra e Parigi, che chiuderanno in anticipo una seduta orfana di molte Borse, incluse Piazza Affari e Francoforte, a causa delle celebrazioni del nuovo anno. A Londra il Ftse 100 cede lo 0,43% a 7.371 mentre a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,26% a 7.154. In flessione anche Amsterdam (-0,27%), Lisbona (-0,18%) e Bruxelles (-0,14%), tra i pochi listini oggi a scambiare. (ANSA).