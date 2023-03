Borsa: indici positivi in Europa con Wall Street, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Si confermano positive le principali borse europee sulla scia degli scambi Usa (Dow Jones +0,35%) e Nasdaq +0,68%). Prevale l'ottimismo dopo il calo dell'inflazione registrato in Spagna e in Germania e con il salvataggio di Credit Suisse (+1,73%) da parte di Ubs (+3%). Madrid (+1,6%) si conferma regina, seguita da Francoforte (+1,15%), Parigi (+1,05%), Milano (+1%) e Londra (+0,75%). Accelerano il greggio (Wti +0,82% a 73,57 dollari al barile), il gas (+1,16% a 43,3 euro al MWh), debole invece l'oro (-0,13% a 1.966,58 dollari l'oncia) insieme al dollaro, che passa di mano a 0,91 euro, 132,72 yen e 0,8 sterline. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a quota 185 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,7 punti al 4,22%, contro i 5,1 punti in più di quello tedesco al 2,37%. In evidenza i bancari Commerzbank (+4,27%), Soc gen (+4,22%), Mps (+3,66%), Barclays (+2,7%), Banco Bpm (+1,7%), Intesa (+1,5%) e Unicredit (+1,3%), debole invece Bper (-0,48%). Bene anche i produttori di microprocessori ams-Osram (+7,4%), Infineon (+5,13%), Nordic (+3,8%) ed Stm (+2,1%). Più cauti i petroliferi Eni e TotalEnergies(+1,1% entrambe), Shell (+0,82%) e Bp (+0,61%) a differenza di Saipem (+3,2%), che fa il botto sull'onda lunga delle raccomandazioni degli analisti finanziari. In campo automobilistico salgono Volvo (+3,6%), Volkswagen (+1,8%) e Renault (+1,75%). Poco mossa Stellantis (+0,48%), debole Ferrari (-0,85%). La ripresa in Ci9na spinge i titoli del lusso da Adidas (+5,44%) a Pandora (+2,85%), Burberry (+2,57%) e Cucinelli (+2,17%). Poco mossa Moncler (+0,16%), deboli gli alimentari Tate & Lyle (-1,82%), Nestlé (-1,07%) e Campari (-0,45%). (ANSA).